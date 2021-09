Cham (ots) - Die AMAG Leasing AG hat am 1. September 2021 im Rahmen ihres neu verfassten Green Finance Framework erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige grüne Anleihe über 175 Millionen Franken mit einem Coupon von 0,175 Prozent p.a. und einer Laufzeit von 3,75 Jahren begeben. Die Transaktion ist die erste grüne Anleihe aus der Schweizer Automobilbranche am heimischen Kapitalmarkt und erfreut sich einer sehr grossen Investorennachfrage.Die AMAG Gruppe ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie hat jetzt die Weichen gestellt. So will die AMAG bis 2025 als Unternehmen klimaneutral werden. Zudem hat die AMAG die Ambition, bis 2040 einen klimaneutralen Fussabdruck gemäss Net Zero zu erreichen. Ein eigener Klimafonds unterstützt Initiativen und Startups, die zur Dekarbonisierung beitragen. Die AMAG bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und zu den Science Based Targets.Die jetzt platzierte grüne Anleihe ist ein weiterer wesentlicher Schritt der AMAG Leasing AG, den Fokus auf Elektromobilität zu setzen mit dem klaren Ziel, CO2 Emissionen zu reduzieren.Kay Wassmund, CFO der AMAG Leasing AG: "Die AMAG setzt auf nachhaltiges Unternehmertum und technologische Lösungen, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz zu leisten. Mit dieser ersten grünen Anleihe verbinden wir die Finanzierungsstrategie mit den Unternehmenszielen".Pressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGEmanuel SteinbeckLeiter Group PR & KommunikationTelefon +41 44 269 53 04presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100877066