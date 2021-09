Kryptowährungen haben am Freitag Auftrieb erhalten. Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist erstmals seit Mai zeitweise über 51.000 Dollar gestiegen. Auch die nach Marktkapitalisierung zweit wertvollste Kryptowährung, Ethereum, konnte ihren Aufwärtstrend am letzten Handelstag der Woche fortsetzen und ihre Gewinnserie weiter ausbauen. In der Spitze stieg der Kurs der ältesten und marktgrößten Kryptowährung bis auf 51.064 Dollar. Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Coinbase 50.538 ...

