Das Abwarten auf die US-Arbeitsmarkt hat sich nicht gelohnt. Wir gehen mit einem DAX-Wochenminus in das Wochenende hinein. Warum? Wir schauten in den vergangenen Tagen immer wieder auf die 15.800er-Region. Sie war in den vergangenen Tagen immer wieder Dreh- und Angelmarkt. Heute eröffnete der DAX direkt darüber und konnte sich erst einmal zum gestrigen Schlusskurs und knapp über 15.860 Punkte bewegen. Doch das Momentum versiegte dort sehr schnell. ...

