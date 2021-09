PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan, Präsident CEO: John Marotta, nachstehend PHCHD), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Medizintechnik, hat heute die Ernennung von William (Bill) Donnelly und Ivan Tornos zu unabhängigen externen Direktoren mit Wirkung zum 3. September 2021 bekannt gegeben. Beide bringen beträchtliche Expertise und Erfahrung auf Führungsebene in globalen Medizintechnik- und Biowissenschaftsunternehmen mit.

Herr Donnelly bringt fast 25 Jahre Erfahrung in der Laborgeräteindustrie in den Vorstand ein. Herr Donnelly war zuletzt als Executive Vice President für die Bereiche Finanzen, Supply Chain, Produktion und IT bei Mettler-Toledo verantwortlich. Bevor er Executive Vice President wurde, hatte er verschiedene leitende Positionen inne, unter anderem als Group CFO und als Global Business Leader für eine der Divisionen von Mettler-Toledo. Davor war er Chief Financial Officer bei Elsag Bailey Process Automation, einem Marktführer für industrielle Messgeräte und Systeme für die Prozesssteuerungsindustrie. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei Price Waterhouse, wo er 10 Jahre lang tätig war. Derzeit ist er unabhängiger Direktor bei Ingersoll Rand und PST sowie Vorstandsvorsitzender der John Carroll University.

Herr Tornos bringt fast 25 Jahre Erfahrung in der Medizintechnikbranche in den Vorstand ein. Herr Tornos ist derzeit Chief Operating Officer bei Zimmer Biomet und verantwortlich für die Aufsicht über alle globalen Geschäftsbereiche und die Leitung der globalen Betriebsabläufe, der klinischen und medizinischen Aus- und Weiterbildung sowie der globalen F&E-Funktionen. Herr Tornos kam 2018 als Group President für den Bereich Orthopedics zu Zimmer Biomet und war später Group President für den Bereich Global Businesses and the Americas, bevor er Anfang dieses Jahres COO wurde. Bevor er bei Zimmer Biomet anfing, war Herr Tornos weltweiter Präsident der Bereiche Global Urology Group, Medical und Critical Care bei Becton Dickinson Interventional. Darüber hinaus hatte er weltweit leitende Positionen in den Bereichen kommerzielle Entwicklung, Geschäftsentwicklung und operative Abläufe bei Covidien International, Baxter International, Johnson Johnson und Bausch Lomb inne.

John Marotta, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von PHCHD, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Bill und Ivan dem Vorstand von PHC Holdings beitreten werden. Diese beiden außergewöhnlichen Führungskräfte aus der Branche werden unser Gremium um umfangreiche Erfahrungen und Fähigkeiten bereichern. Wir sind ein globales Unternehmen und haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Vorstand um Personen zu erweitern, die über umfassende Expertise und vielfältige Perspektiven verfügen, die uns bei allen Aspekten unseres Geschäfts helfen können. Die Branchenkenntnisse und die strategische Anleitung durch Bill und Ivan werden für den künftigen Erfolg der PHC-Gruppe von großem Wert sein."

Hiro Hirano, Co-Head des Bereichs Private Equity bei KKR Asia und CEO von KKR Japan Limited sowie Mitglied des Vorstands von PHCHD, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Aufnahme von Bill und Ivan in den Vorstand von PHC Holdings. Wir haben daran gearbeitet, einen Vorstand mit vielfältigen Erfahrungen in operativen und finanziellen Disziplinen zusammenzustellen, und diese Neuzugänge bringen den Vorstand bei der Erweiterung unserer Fähigkeiten einen entscheidenden Schritt voran. Wir sind überzeugt, dass wir über die richtige Mischung aus globalen Führungskräften verfügen, die das nächste Kapitel in der Entwicklung unseres Unternehmens mitgestalten können."

Die Aufnahme dieser neuen unabhängigen externen Direktoren folgt auf die kürzliche Ernennung von Alan Malus und Kyoko (Kay) Deguchi im Juli 2021.

John Marotta fügte hinzu: "Vielfalt hat für PHC Holdings und alle unsere operativen Gesellschaften hohe Priorität. Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Aktivitäten im Bereich Vielfalt und Inklusion werden wir auch unseren Vorstand im Rahmen dieser Initiative ausbauen."

Über PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation ist ein globales Gesundheitsunternehmen, zu dessen Tochtergesellschaften PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia und LSI Medience Corporation gehören. Das Unternehmen ist seiner Unternehmensmission "Wir tragen durch unsere sorgfältigen Bemühungen, Gesundheitslösungen zu schaffen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft bei" verpflichtet und entwickelt, produziert, vertreibt und wartet Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC-Gruppe belief sich im GJ 2020 auf 306 Milliarden Yen, mit einem weltweiten Vertriebsnetz von Produkten und Dienstleistungen in mehr als 125 Ländern.

