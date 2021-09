Nach einer Verschnaufpause ist das Rekordhoch in Reichweite. Kommende Woche ist es so weit. Die Internationale Automobilausstellung IAA findet in München statt. Ein Thema wird dabei ganz besonders im Mittelpunkt stehen: der Weg zur Klimaneutralität.Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, sieht dabei die deutschen Autobauer unter anderem als "Treiber" dieser Entwicklung. Deutschland ist dabei schon auf einem guten Weg. "Niemand verkauft so viele E-Fahrzeuge wie wir", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...