Northrop Grumman: Seitwärtsbewegung beim Security-Spezialisten könnte bald enden! >>> BREAKOUT SETUP bei NOC!!!

Interesseante Chartformation. Jetzt Long-Einstieg bei Northrop Grumman (NOC)? Noch mehr interessante Setups gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: NOC ISIN: US6668071029

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Sicherheitsspezialisten liegt im Halbjahresvergleich 20 Prozent im Plus. Das Jahreshoch gab es bereits Anfang Juni. Seitdem bewegte sich der Kurs vorwiegend in einer leicht abfallenden Seitwärtsbewegung, die sich in den letzten Tagen über dem 20er-EMA stabilisierte.

Chart vom 03.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 365.93 USD

Meine Meinung zu NOC:

Meinung: Das Unternehmen bietet Sicherheitslösungen, die von der Unterwasserwelt über den Weltraum bis zum Cyberspace reichen. Ein Blick in die Nachrichten reicht, um eine steigende Nachfrage zu identifizieren. Im Jahr 2020 wurde eine Steigerung des Gewinns pro Aktie um 43.94 Prozent gemeldet. Für 2021 soll es noch besser werden.

Setup:

Die fundamentalen Kennzahlen lassen erwarten, dass die Seitwärtsbewegung nach oben ausbricht. Trigger und Stopp Loss sind durch die flache Base vorgezeichnet. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 28. Oktober, so dass diese einem längeren Swingtrade nicht im Wege stehen. Weitere interessante Setups gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 11. November, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NOC.

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

https://ratgebergeld.at/disclaimer/