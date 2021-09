Mit einer Million Euro ein passives Einkommen in Höhe von 100.000 Euro generieren: Ist das möglich? Falls ja, ist das sinnvoll? Anlass für diese Überlegungen ist für mich ein Artikel auf der US-amerikanischen Seite Investor's Business Daily, die ein solches Szenario skizziert hat. Was wir jedenfalls sagen können, ist das Folgende: Es benötigt entweder eine Entnahme in Höhe von 10 % des Wertes. Oder aber eine Dividendenrendite in Höhe von 10 %. Wenig ist das mit Sicherheit nicht. Aber das Ziel ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...