DJ Lieferzeiten für Volkswagen-Vorzeigemodelle ID.3 und ID.4 steigen

WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen stellt seine Kunden bei den neuen Elektroautos ID.3 und ID.4 auf längere Wartezeiten ein. "Das kommt immer darauf an, welches Fahrzeug sie konfigurieren. Wenn sie ein Fahrzeug konfigurieren, welches wir aufgrund der Teileverfügbarkeit schneller bauen können, dann könnte es in diesem Jahr noch klappen. Aber wir liegen in etwa bei drei bis sechs Monaten Lieferzeit für die Modelle der ID-Familie", sagte Klaus Zellmer, Vorstand Vertrieb der Marke Volkswagen, der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

Allerdings musste das Unternehmen beim ID.3 und ID.4 die Bänder bereits wegen des Halbleitermangels komplett anhalten. Zellmer räumte ein: "Produktionsausfälle führen leider oftmals dazu, dass sich Lieferzeiten verlängern. Wir kämpfen darum natürlich um jedes Fahrzeug."

