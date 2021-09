DJ IAA/Daimler-CEO: Können auch dauerhaft zweistellige Marge erzielen

MÜNCHEN (Dow Jones)--Daimler traut sich in einem guten Wirtschaftsumfeld auch dauerhaft eine außerordentlich gute Margenentwicklung im Premiumautogeschäft zu. "Es ist unsere Ambition zweistellig zu sein", sagte Daimler-CEO Ola Källenius am Rande der am Montag beginnenden Internationalen Automobilausstellung (IAA). "In einer Zeit, in der der Markt es hergibt, können wir auch dauerhaft eine zweistellige Marge erreichen", ergänzte der Manager.

In den vergangenen drei Quartalen hatte der Konzern bei Mercedes-Benz Pkw und Vans dank der enorm hohen Nachfrage und einer guten Preisdurchsetzung jeweils eine Rendite von mehr 10 Prozent erzielt.

Vor knapp einem Jahr hatte sich der Konzern das Ziel gesetzt, in normalen Zeiten eine operative Marge in niedriger bis mittlerer einstelliger Prozenthöhe, in guten Zeiten eine zweistellige Rendite zu erreichen.

Der Fokus von Daimler liege aber nicht auf guten Verkaufszahlen. Natürlich wolle Mercedes-Benz wachsen, so Källenius. Im Gegensatz zu Volumenherstellern habe man als Luxushersteller aber nicht die Kostenstrukturen. Daimler müsse vor allem mit Innovationen punkten, um dann auch höhere Preise durchsetzen zu können, betonte der Manager.

