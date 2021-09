SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zur Corona-Lage:



2G ist ein Kind seiner Zeit. Für die Ewigkeit muss die Regel keinen Bestand haben. Gegen die aktuellen Viren-Unterarten besteht durch die Impfung Schutz - das muss nicht so bleiben. Wenn neue Mutationen dazu führen, dass die Gefahr durch Geimpfte wächst, könnten die Test-Stäbchen eine Renaissance erfahren. Und wenn es gelingt, die Tests so sicher zu machen, dass sie in wenigen Minuten ein möglichst sicheres Ergebnis anzeigen, dann wird eine neue Diskussion beginnen: die Testpflicht für Geimpfte.