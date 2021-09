Menschen gehen sehr weit, damit nichts sie stört, ablenkt oder irgendwie beeinträchtigt. Damit haben sie jede Chance auf kreative Reibung eliminiert. Und das schadet dem Produkt. Abnehmen, Geld anlegen, einen Brief schreiben, Buchführung, ein Kind bekommen, den Job kündigen, mehr Gehalt verlangen, die Weiterbildung oder die Fernreise, Ungerechtigkeit im Haushalt ansprechen und was auch immer bei euch gerade passiert oder nicht passiert: Der ideale Moment dafür wird nicht kommen. Sorry. Und in der Zwischenzeit passiert: nichts. Die Suche nach perfekten Bedingungen ist wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...