Peking - Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Er sei wenige Tage nach seinem Amtsantritt im Alter von 54 Jahren gestorben, teilte das Auswärtige Amt am Montagmorgen mit.



Mit tiefer Trauer und Bestürzung habe man von dem plötzlichen Tod des Botschafters erfahren, sagte ein Sprecher des Ministeriums. "Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahe standen." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete den Tod Heckers bei Twitter als "Tragödie und großen Verlust für alle, die ihn kannten". Hecker hatte den Botschafterposten in China erst Ende August angetreten.



Zuvor war er unter anderem außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Richter am Bundesverwaltungsgericht.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de