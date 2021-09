Der Maschinenbauer SULZER treibt die Abspaltung der Sparte Medmix voran. Das am schnellsten wachsende und profitabelste Geschäft soll am 30. September an der Schweizer Börse SIX notiert werden, erklärte SULZER heute. Voraussetzung ist, dass die Aktionäre des Konzerns am 20. September grünes Licht für die Transaktion geben. Im Rahmen der Abspaltung erhalten die SULZER-Aktionäre je Titel eine Medmix-Aktie. Medmix platziert zudem neue Aktien im Wert von 200 bis 300 Mio. Franken. Die Zeichnungsfrist dauert dabei vom 22. bis zum 29. September. Hört sich gut an!



