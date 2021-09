Im Vorfeld der IAA warnte Daimler-Chef Källenius, dass keine Entspannung vor 2023 zu erwarten sei. Die Probleme in der Halbleiterbranche seien struktureller Art und man rechnet nicht mit einer schnellen Lösung. TotalEnergies überraschte am Wochenende mit einem neuen Milliardenvertrag. Der französische Energiekonzern wird die Energieinfrastruktur im Irak ausweiten. Die Burkhalter Gruppe erholt sich schnell. Das 1. Halbjahr übersteigt schon das Niveau von 2019.Asien steigt mit hohen Kursgewinnen in die Woche ein. Nahezu alle wichtigen Benchmarks in der Region ...

