Seit Mitte März ist der Aktienkurs nicht mehr weitergekommen. Die Aktie pendelt um 55 € herum seitwärts. Immerhin gab es am Freitag ein Kursplus von 0,5 %, das aber charttechnisch nicht relevant ist. Dennoch könnte mehr daraus werden, denn offensichtlich prüft das Unternehmen im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms einen umfangreichen Arbeitsplatzabbau. Angeblich sind bis zu 1.700 Stellen, davon mehr als 900 in Deutschland, betroffen. Aber es geht nicht nur um Stellenabbau: Der Konzern soll effizienter werden, Doppelstrukturen abgeschafft und Prozesse vereinfacht werden. Gelingt das, dürfte das nicht ohne Folgen für den Aktienkurs bleiben. Denn bewertungsmäßig ist im Kurs nach unten ohnehin kaum noch was drin, ist die Aktie doch mit einem KGV von knapp 10 per 2022 sehr günstig. Das war sie bisher zwar auch, aber es fehlte stets der entscheidende Impuls. Dieser könnte nun von dem Restrukturierungsprogramm kommen. Kurse über 58/59 € wären ein erstes positives Signal. Könnte dann das bisherige 12-Monatshoch von 63,24 € überwunden werden, wäre das ein klares Kaufsignal.



