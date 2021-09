DJ EUREX/Renten-Futures starten uneinheitlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich sind die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen in die neue Woche gestartet. Der Markt könne den schwachen US-Arbeitsmarktbericht und seine Folgen noch nicht abschließend bewerten, heißt es. Dazu warte man in Europa besonders auf die Aussagen der EZB.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Ticks auf 175,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,18 Prozent und das Tagestief bei 175,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.100 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 12 Ticks auf 210,68 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,93 Prozent.

