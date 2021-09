FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future nahezu unverändert auf 175,13 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,36 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone fiel der Wochenstart ruhig aus.

Solide Auftragsdaten aus der deutschen Industrie bewegten am Rentenmarkt zunächst kaum. Im Juli stieg der Auftragseingang kräftig an, wohingegen Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts markierte der Auftragseingang sogar den höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991. Allerdings wurde der jüngste Zuwachs durch Großaufträge von außerhalb der Eurozone überzeichnet.

Im Handelsverlauf dürften Anleger auch das Konjunkturbarometer des Beratungsunternehmens Sentix beachten. Der Indikator gilt als Hinweisgeber für weitere Stimmungsdaten wie die ZEW-Konjunkturerwartungen. In den USA herrscht feiertagsbedingt überwiegend Ruhe./bgf/stk