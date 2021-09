Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung wird das Ende der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag erwartet, so die Analysten der Helaba.In letzter Zeit hätten die hawkischen Kommentare der EZB-Vertreter zugenommen, was insbesondere am Rentenmarkt Spuren in Form von höheren Renditen hinterlassen habe. Allerdings wäre eine Entscheidung bereits jetzt durchaus als sehr früh zu bezeichnen und daher würden die Analysten davon ausgehen, dass es noch keinen Beschluss zu Beendigung des PEPP geben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...