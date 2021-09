Der französische Anlagenbauer Technip Energies wird die weltweit ersten Schiffs-Verladearme für flüssiges Kohlendioxid an Aker Solutions liefern. Der Auftrag ist Teil des Northern Lights Carbon Capture Projekts in Norwegen. Die Entladelösung wird in Norwegen installiert und besteht aus drei Marine Loading Arms, die für den Transfer von verflüssigtem CO2 qualifiziert sind. Sie werden mit der verbesserten Verbindungslösung von Technip Energies Loading Systems, dem Easydrive, ausgestattet sein. Diese aLösung ermöglicht eine proportionale, geradlinige Steuerung, vereinfacht die Erfahrung des Bedienpersonals ...

