Steinhoff 4.07% KursTrendCom (KTRENDIT): Also heute erst mal keine Abstimmung verschiebung auf Donnerstag (9.9.), weil Steinhoff ganz sicher gehen will und auch noch die Änderungen von den großen Gegnern schriftlich bestätigt haben will. Da darf jetzt nichts mehr schief gehen. Deshalb ist jetzt auch die Zustimmung von Hamilton vertraglich fixiert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...