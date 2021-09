DJ Deutscher Botschafter in China gestorben

BERLIN (Dow Jones)--Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in China, Jan Hecker, ist gestorben. Das gab das Auswärtige Amt in Berlin bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich erschüttert. "Ich trauere um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis", erklärte sie in einer Mitteilung. Der 54-Jährige hatte den Posten erst im August übernommen. Zuvor war er Merkels außenpolitischer Berater gewesen. Über die Umstände des unerwarteten Todes des Diplomaten wurde nichts mitgeteilt.

