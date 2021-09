DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Schaeffler AG: Schaeffler zeigt nachhaltige Mobilität



06.09.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IAA Mobility 2021



Schaeffler zeigt nachhaltige Mobilität

- Schaeffler demonstriert auf der IAA Mobility (Halle B3, A80), wie sich eine nachhaltige Mobilität gestalten lässt - Schaeffler zeigt Neuheiten im Bereich E-Mobilität, wie zum Beispiel 3in1-E-Achssysteme, Thermomanagement und 800-Volt-Leistungselektronik - Schaeffler "Rolling Chassis" als Konzept für urbane Räume - Wasserstofftechnologie als Schlüssel für eine CO 2 -neutrale Zukunft

Herzogenaurach/München| 6. September 2021 | Unter dem Motto "On Track to Sustainable Mobility" stellt der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler auf der IAA Mobility 2021 seine Vision einer nachhaltigen Mobilität vor. Neben innovativen Produktneuheiten wie 3in1-E-Achssysteme, Thermomanagement und 800-Volt-Leistungselektronik präsentiert das Unternehmen ein modulares "Rolling Chassis" - eine Plattform für gänzlich neue Mobilitätskonzepte für urbane Räume. Im Mittelpunkt stehen auch alternative Energieträger wie Wasserstoff für stationäre und mobile Anwendungen. "Wir als Schaeffler übernehmen ökologische und soziale Verantwortung. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Schaeffler-DNA und Teil unserer Roadmap 2025", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. "Mit innovativen Technologien in den Bereichen Antriebsstrang, Chassis und neue Mobilität sowie unserem gesamtheitlichen Verständnis der Energiekette tragen wir entscheidend dazu bei, die weltweiten Klimaziele zu erreichen und damit nachhaltig Fortschritt zu gestalten, der die Welt bewegt." Schaeffler Neuheiten im Bereich E-Mobilität

Den Wandel im Automobilbereich sieht Schaeffler als große Chance: "Der Trend zur E-Mobilität und zu alternativen Mobilitätskonzepten wirkt sich als Innovationstreiber auf unsere Produkte und Geschäftsmodelle aus", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Mit unserer Komponenten- und Systemkompetenz wollen wir als bevorzugter Technologiepartner unserer Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen die Transformation gestalten." Im Bereich der elektrifizierten Antriebe belegen zahlreiche Seriennominierungen, dass sich Schaeffler in der E-Mobilität etabliert hat. Als Neuheit präsentiert Schaeffler auf der IAA eine eigene innovative 800-Volt-Leistungselektronik für Anwendungen in E-Achsen von leistungsstarken Fahrzeugen wie Sportwagen oder SUV. Schaeffler setzt hier auf neueste Siliziumkarbid-Technologie im 800-Volt-Bordnetz, was Wirkungsgrade von über 99 Prozent ermöglicht und die Gesamtreichweite von Elektrofahrzeugen merklich steigert. Darüber hinaus zeigt Schaeffler seine 3in1-E-Achse, die E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem System vereint. Durch die Integration des Thermomanagementsystems gelingt es, die Effizienz weiter zu erhöhen und die Reichweite deutlich zu steigern. Schaeffler "Rolling Chassis" und Wasserstofftechnologie

Mit dem "Rolling Chassis" präsentiert Schaeffler einen modularen Ansatz für Anforderungen im Bereich der urbanen Mobilität. Die flexible, skalierbare Plattform für neue, fahrerlose Mobilitätslösungen zeigt die große Bandbreite an Technologien von Schaeffler und bietet eine flexible Architektur bezüglich By-Wire-Lenkung und Antrieb. Zudem zeigt das Unternehmen mit Free Drive einen Bike-by-Wire-Antrieb für E-Bikes, der ganz ohne mechanische Verbindung zwischen Kurbel und Rad ein neues und frei konfigurierbares Tretgefühl erzeugt. Für Schaeffler als Automobil- und Industriezulieferer spielt die Wasserstofftechnologie für eine CO 2 -neutrale Zukunft eine entscheidende Rolle. Hierbei werden Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette genutzt: von der Gewinnung regenerativer Energien über die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyseure bis hin zu dessen Nutzung. Auf der IAA Mobility wird ein Brennstoffzellenstack mit metallischen Bipolarplatten präsentiert, die durch präzises Umformen und Beschichten im Dünnschicht-Bereich hergestellt werden. Besuchen Sie Schaeffler auf der IAA Mobility in Halle B3, Stand A80. Die Pressekonferenz findet am 6. September 2021 um 13:45 Uhr statt und kann online unter http://schaeffler.gomexlive.com/ verfolgt werden. Alle Pressemitteilungen von Schaeffler zur IAA Mobility finden Sie in der digitalen Pressemappe: https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/de/news_media/press_kit/presskitsdetail/press_kit_iaa.jsp Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO2-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail:axel.luedeke@schaeffler.com





Daniel Pokorny

Leiter Kommunikation Technologie,

Innovation & Digitalisierung

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 88708

E-Mail: daniel.pokorny@schaeffler.com Renata Casaro

Leiterin Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com





Johann Eisenmann

Investor Relations



Schaeffler AG, Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com

06.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

