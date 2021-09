Der Bitcoin hat am Wochenende die Marke von 50.000 Dollar zurückerobern und inzwischen klar hinter sich lassen können. Das ist nicht nur aus psychologischer Sicht ein wichtiges Signal, sondern auch aus charttechnischer. Nachdem der Bitcoin am Samstag lange mit der 50.000er-Marke gerungen hatte, konnte er sie am Sonntag im Tagesverlauf endlich überwinden. Am Abend hat er dann noch eine Schippe draufgelegt und quasi in einem Zug die horizontale Widerstandszone zwischen 50.000 und 51.000 Dollar durchbrochen. ...

