Maxhütte-Haidhof (ots) -- Netto-Nachhaltigkeitskampagne vom 6. September bis zum 17. Oktober 2021- Drachenstarke Partnerschaft: Netto und Peter Maffay Stiftung lassen Kinderträume wahr werden- Testsieger: Nachhaltiges Netto-Engagement von DEUTSCHLAND TEST ausgezeichnetAktuell wächst laut Bertelsmann Stiftung mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf, das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verschärfen sich die bestehenden Ungleichheiten weiter und die Anzahl sozial benachteiligter Kinder steigt. Netto Marken-Discount macht darauf im Rahmen seiner aktuellen Nachhaltigkeitskampagne erneut aufmerksam. Die Kampagne "Wir tragen Verantwortung" läuft vom 6. September bis 17. Oktober 2021. Mit verschiedenen Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Regionalität, Bio sowie der Partnerschaft mit dem WWF verdeutlicht Netto in diesem Zeitraum in welchen Bereichen das Unternehmen für Mensch und Umwelt Verantwortung übernimmt. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Partnerschaft mit der Peter Maffay Stiftung.Verantwortung: Bei Netto ganzheitlich gedachtNeben seiner sozialen Verantwortung gestaltet Netto kontinuierlich sein Eigenmarkensortiment nachhaltiger. Zusammen mit dem WWF Deutschland als Partner für Nachhaltigkeit arbeitet Netto entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Mit über 300 ökologisch zertifizierten Lebensmitteln zählt das Unternehmen zu den größten Bio-Händlern Deutschlands - besonders beliebt die Eigenmarke BioBio. Zudem setzt Netto in vielen Warenbereichen auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Mit Eigenmarken wie vehappy setzt der Lebensmittelhändler zusätzlich Akzente in seinem vegetarischen und veganen Sortiment und bietet so eine bewusstere Alternative. Einsatz, der überzeugt: Für sein Nachhaltigkeitsengagement ist Netto mit dem Prädikat "Testsieger" von DEUTSCHLAND TEST ausgezeichnet.Drachenstarke PartnerschaftBereits seit über fünf Jahren unterstützt Netto die Peter Maffay Stiftung: Gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden leistet der Lebensmittelhändler einen Beitrag dazu, dass benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche in den Tabalugahäusern der Peter Maffay Stiftung eine Auszeit vom oft schwierigen Alltag erhalten. Im Rahmen seiner Kampagne für mehr Verantwortung stellt Netto benachteiligte Kinder bewusst in den Fokus. Unter dem Motto "Glaub an deine Träume" macht Netto mit verschiedenen Aktionen auf die Partnerschaft und die Unterstützung für benachteiligte Kinder aufmerksam - und das auf verschiedenen Kommunikationskanälen. Vom 20. September bis 17. Oktober gibt es drachenstarke Aktionen sowohl in den Netto-Filialen als auch auf den Social Media-Plattformen: Dazu gehören emotionale Posts, Videos mit Kurzgeschichten, ein neues Gratis-Tabaluga-Kindermalbuch "Glaub an deine Träume" und ein Ausmal-Gewinnspiel. Kinder malen ihre Wünsche auf eine gestaltete Vorlage, die sie entweder im kostenlosen Tabaluga-Ausmalbuch - erhältlich in allen Netto-Filialen - oder bei Facebook finden, die Eltern fotografieren das Bild ab und laden das Foto hoch. Netto wählt anschließend die Gewinnermotive aus und erfüllt die Wünsche der drei jungen Künstlerinnen und Künstler. Das Gewinnspiel läuft vom 20. September bis zum 17. Oktober 2021."Die Unterstützung von Kindern ist für mich eine Herzensangelegenheit. Darum freue ich mich, dass Netto mit seiner Kampagne Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Mit unserer Hilfe kann vielen Kindern und Jugendlichen in unseren Tabalugahäusern eine Auszeit von ihrem schwierigen Alltag ermöglicht werden", so Peter Maffay.Netto-SpendeninitiativeIm Rahmen der Netto-Spendeninitiative können Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehrere Wochen lang ihren Einkaufsbetrag auf den nächsthöheren 10-Cent-Betrag aufrunden oder ihren Flaschenpfand an einem der rund 3.800 Netto-Leergutautomaten der Stiftung zugutekommen lassen. So konnten mit dem diesjährigen Spendenzeitraum die Stiftung mit 472.224 Euro unterstützt werden. Die Spenden helfen bei der Finanzierung der Tabalugahäuser und dem Unterhalt bzw. Training verschiedener Tiere, die Kindern Nähe und Selbstvertrauen vermitteln und so dabei helfen, Stress abzubauen. Zusätzlich unterstützt Netto die Peter Maffay Stiftung seit 2016 mit einem exklusiven Tabaluga-Kindersortiment. Ein Teil des Erlöses der Tabaluga-Exklusivmarken-Produkte geht ebenfalls an die Peter Maffay Stiftung und ihre Arbeit für benachteiligte Kinder.Weitere Informationen zum nachhaltigen Engagement von Netto es unter: netto-online.de/verantwortungWeitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier: https://www.netto-online.de/ueber-netto/Tabaluga-Gewinnspiel.chtm (https://www.netto-online.de/ueber-netto/Tabaluga-Gewinnspiel.chtm)Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kundinnen und -Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lieferantinnen und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.300 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Peter Maffay Stiftung - Schutzräume für benachteiligte Kinder und JugendlicheDie Peter Maffay Stiftung, gegründet im Jahre 2000, ermöglicht zwischenzeitlich über 1.500 Kindern und Jugendlichen therapeutische Aufenthalte pro Jahr in ihren Einrichtungen in Deutschland, Spanien und Rumänien. Naturnahe Erlebnisse in einem unbeschwerten Umfeld stehen dabei im Vordergrund. Weitere Kooperationen bestehen mit der Tabaluga Kinderstiftung, dem Tabalugahaus Schutzräume für Kinder Duderstadt gGmbH und dem Segelschiff SIR ROBERT Baden Powell auf Mallorca. Die Peter Maffay Stiftung finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Unterstützungen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. 