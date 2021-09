Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel öffnet zu ihrem 90-jährigen Bestehen Ende Oktober ihre Tore.Basel - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ, in Basel öffnet zu ihrem 90-jährigen Bestehen Ende Oktober ihre Tore. Erstmals kann das Publikum bis an die Spitze des Turmes gelangen, der als das Allerheiligste der internationalen Finanzwelt gilt. 1930 wurde die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gegründet. Damals machte der heute seltsam klingende Name noch Sinn.

