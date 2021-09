Solide Auftragsdaten aus der deutschen Industrie haben am Devisenmarkt kaum für Bewegung gesorgt.Frankfurt - Der Dollar hat am Montag zum Euro wie auch zum Schweizer Franken leicht zugelegt. Am Vormittag notiert der Euro auf 1,1868 Dollar und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken steht der Dollar bei 0,9152 und damit etwas höher. Ein Euro kostet derweil wenig verändert 1,0863 Franken. Solide Auftragsdaten aus der deutschen Industrie haben am Devisenmarkt kaum für...

