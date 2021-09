Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es am Freitagnachmittag zu Abschlägen gekommen, obwohl der US-Beschäftigungsaufbau enttäuscht hatte, so die Analysten der Helaba.Dies sei mit dem stärkeren Anstieg der Stundenlöhne zu erklären, die wiederum Inflationssorgen schüren würden. Heute bleibe es an der Datenfront ruhig und in den USA seien die Märkte feiertagsbedingt geschlossen. Interessant werde es erst morgen mit der ZEW-Umfrage. Highlight in dieser Woche stelle aber zweifelsohne die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank dar. Die letzten Kommentare vonseiten der EZB-Vertreter hätten Sorgen geschürt, dass die Assetkäufe im vierten Quartal geringer ausfallen könnten. ...

