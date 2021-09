Die Bohrgeräte haben ihre Arbeit getan, nun sind die Labore am Zug: Wie Genius Metals (CSE: GENI, WKN: A2N64W, ISIN: CA37230M1059) aus Saint-Sauveur am Mittwochabend meldete, ist das Phase-1-Sommerbohrprogramm auf dem Goldprojekt "Sakami" erfolgreich abgeschlossen worden. Erste Auswertungen erlauben einen Blick in mineralische Strukturen in der Tiefe; detailliertes Zahlenmaterial bezüglich möglicher Goldgehalte steht aktuell natürlich ...

