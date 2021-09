Hamburg (ots) - Konzert: Mittwoch, 8. September, 20:00 Uhr, Elbphilharmonie, Großer Saal, Hamburg. Das Konzert wird im Rahmen des ARD Radiofestivals live im Radio von NDR Kultur übertragen. Der Livestream ist ndr.de/vokalensemble zu sehen.Künstlerische Rückschau und klangvoller Aufbruch: Mit einem Jubiläumskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie feiert das NDR Vokalensemble ein dreiviertel Jahrhundert exzellenten Gesangs unter dem Dach des NDR. Als NWDR Chor wurde das Ensemble am 1. Mai 1946 gegründet. 75 Jahre später startet mit dem Jubiläumskonzert unter der Leitung von Chefdirigent Klaas Stok die neue Konzertsaison 2021/22, die beim NDR Vokalensemble ganz im Zeichen großer Menschheitsträume und Visionen steht."Leonardos Traum vom Fliegen", in Musik gesetzt von Eric Whitarce, steht demonstrativ am Anfang des Jubiläumskonzerts, das zugleich das erste Abo-Konzert der neuen Saison ist. Hinzu kommt mit "spiro" des finnischen Komponisten Jaakko Mäntyjärvi eine musikalische Beschwörung des Schöpfergeistes, die speziell für das Ensemble geschrieben wurde. Claudio Monteverdis konzertantes Gotteslob und Bachs fulminante Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" schließen sich an. Mit diesem Programm zeigt das NDR Vokalensemble seine stilistische Beweglichkeit und Souveränität, und demonstriert die solistischen Qualitäten seiner Mitglieder. So bietet die Feier des 75-jährigen Bestehens zugleich eine musikalische Visitenkarte des Ensembles, das seit Beginn der Saison 2021/22 als NDR Vokalensemble auftritt, und einen Ausblick auf Kommendes.Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger des NDR Vokalensembles vom Hamburger Ensemble Schirokko. Die 2007 gegründete Formation hat sich auf die historische Aufführungspraxis spezialisiert und ist ein gern gesehener Gast bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival und den Händel-Festspielen Halle.Weitere Infos, auch zu Konzerttickets, unter NDR.de/vokalensemble (https://www.ndr.de/orchester_chor/vokalensemble/index.html).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5012321