Berlin (ots) - Das Einkaufen in virtuellen Shops gehört heute für Millionen von Menschen zur täglichen Routine. Die Vielfalt der Angebote, die schnelle und unaufwändige Lieferung vor die eigene Haustür, das Stöbern in den unterschiedlichsten Sortimenten, die man sich nur vorstellen kann: Das Internet hat das Einkaufsverhalten der Menschheit revolutioniert. Nur ein Problem gibt es - wie soll ein Mensch allein es schaffen, aus tausenden Angeboten von ebenso vielen Anbietern den günstigsten Deal zu finden? Dafür gibt es die Mein Deal App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opongo.android&hl=de&gl=US)!Damit ist Online Shopping so einfach wie nie, denn Shopper können bequem von zu Hause aus einkaufen. Sie können die kostenlose Schnäppchenjäger-App auf Ihrem Android oder Apple Gerät installieren und mühelos in unserer riesigen Produktkollektion aus verschiedenen Kategorien stöbern, darunter Handys, Mode, elektronische Geräte, Zubehör und vieles mehr!Mein Deal (https://www.mein-deal.com/) macht es leicht, Preise zu vergleichen. Benutzer werden bei Preisänderungen benachrichtigt und können ihre Einkäufe mit Listen planen. Das Versprechen lautet: Ein Deal alle 10 Minuten!Die Nutzung von Mein Deal ist kostenlosMit der Mein Deal App finden die User Tausende von Produkten, die sie miteinander in verschiedenster Hinsicht vergleichen können. Durch die intelligenten Filter finden die User Produkte mit genau den Eigenschaften, nach denen sie gesucht hatten. Sie sparen sich Zeit und Geld dank der integrierten Preiswarnungen, die sie direkt auf Ihrem Handy erhalten.Die User erhalten zudem regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn die Preise gefallen sind, und müssen so nicht die ganze Zeit selbst nachsehen, ob ihre favorisierten Produkte günstiger geworden sind.Zeit ist Geld, heißt es, und somit ist die Zeit aller Menschen extrem kostbar. Deshalb möchte Mein deal sicherstellen, dass die Nutzer den mit dem Online-Einkauf verbundenen Aufwand möglichst gering halten können, indem sie direkt in der App einen Preisalarm für Produkte einstellen! Wenn der Preis für das Produkt, das sie kaufen möchten, sinkt oder den von ihnen festgelegten Preis erreicht, erhalten sie eine Benachrichtigung.Wie funktioniert die App?Nutzer suchen nach einem Produkt, das sie benötigen. Sofort erhalten Sie eine Übersicht mit vielen entsprechenden Angeboten auf bekannten Plattformen, die diesen Artikel derzeit mit einem Rabatt anbieten. Besonders praktisch ist der Filter auf der linken Seite. Damit können die User die Ergebnisse nach Preis, Händler und vielen weiteren Eigenschaften filtern.Diese gefundenen Schnäppchen können dann favorisiert und in einer Liste festgehalten werden. Nachdem man genug recherchiert hat und ein paar gute Angebote gefunden hat, kann man auf die Liste zugreifen und eine konkrete Auswahl treffen, welches Produkt letztendlich bestellt werden soll - Schnäppchen jagen leicht gemacht!Falls man sich noch nicht sicher sind, kann man für einzelne Produkte einen Preisalarm setzen, der den Nutzer über Änderungen oder neue Angebote für ein bestimmtes Produkt informiert. So verpasst niemand zukünftig wieder ein Schnäppchen!Alle Angebote im Auge behaltenWenn es etwas gibt, was die Macher von Mein Deal besonders gut können, dann ist es die Suche nach den besten Bedingungen für ein gutes Geschäft! Jeden Tag scannt der Anbieter Millionen von Preisen bei Tausenden von Händlern und registriert die aufkommenden Preissenkungen in Echtzeit. So können alle User sicher sein, dass sie immer den aktuellen und niedrigsten Preis haben und somit alles, was sie brauchen, um das beste Geschäft zu machen.User können Listen mit all ihren Lieblingsprodukten erstellen und behalten den Überblick über alles, was sie wollen oder brauchen. Egal, ob eBay, Amazon, Zalando, Conrad oder Media Markt - hier findet man alle namhaften Anbieter und großen Player auf dem Markt.Der Amazon PreiswächterBesonders der eCommerce-Riese Amazon ist bekannt für seine hervorragende Auswahl und günstigen Preise. Jedoch ist das Angebot derart groß, dass der durchschnittliche Nutzer dabei schnell den Überblick verlieren kann und somit auch bares Geld verliert, denn so verpassen viele Menschen täglich dutzende unschlagbare Deals! Mit dem Amazon Preiswächter kann dies ab jetzt nicht mehr passieren.Als User markiert man ganz einfach seine Lieblingsprodukte und schon ist man jederzeit up-to-date was Preisentwicklung, Tagesdeals und Verfügbarkeit angeht. Kein Schnäppchen kann einem in Zukunft mehr entgehen und man erhält alle Produkte zum absolut besten Preis.Preise suchen und vergleichenViele Nutzer verwenden Mein Deal, wenn sie neue Produkte suchen oder den Preis für bestimmte Produkte ermitteln möchten. Sie lassen sich inspirieren, wenn sie durch Hunderte von verschiedenen Produktkategorien blättern. Egal, ob sie eine neue Spüle, den frischen Golfschläger für das nächste Turnier, die neuen Turnschuhe der derzeitigen Kollektion, einfache Sonnencreme oder auch ein neues Handy suchen - was auch immer es ist, man findet es in der Mein Deal App!Täglich kommen neue Deals hinzu und die User können die besten Angebote für Ihr Lieblingsprodukt entdecken. Aber warum sollten die Nutzer sich ausgerechnet für Mein Deal entscheiden? Natürlich gibt es auch viele weitere Schnäppchenjäger-Apps. Das Problem an ihnen ist allerdings oft, dass sie noch nicht lange verfügbar sind und sich somit noch in der Testphase befinden.Das Team hinter der Mein Deal-App hingegen arbeitet bereits seit 2009 stetig an der Funktionsfähigkeit der App und der Verbesserung der Nutzererfahrung. Somit können User bei der Verwendung von Mein Deal auf über ein Jahrzehnt an Erfahrung in diesem Bereich setzen.Mein Deal auf allen Endgeräten nutzenDie Plattform ist sowohl im Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opongo.android&hl=de&gl=US), als auch im App Store (https://apps.apple.com/de/app/mein-deal/id585537923) verfügbar und kann auf allen internetfähigen Endgeräten genutzt werden. Aber nicht nur das: Auch online am PC oder am Laptop kann die Plattform verwendet werden, um die besten Gutscheine, Angebote, Schnäppchen und Rabattaktionen zu finden.Mein Deal ist für alle Devices optimiert und kann deshalb problemlos bedient werden. Dadurch schafft man eine großartige Benutzererfahrung und zufriedene Kunden seit über 10 Jahren. Die App wird stetig weiterentwickelt und regelmäßig kommen neue Funktionen hinzu. Die Bewertungen und Kritiken im Play- und AppStore werden von den Entwicklern regelmäßig gelesen und Feedback der Kunden wird gerne umgesetzt.Über Mein DealDie Plattform existiert bereits seit 2009 und wurde von Ralph Schomaeker-Möller gegründet. In den letzten Jahren wurde die App immer beliebter und die Nutzerzahlen stiegen stetig an. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Nutzer lieben kostenlose Tools, die ihnen einen großen Mehrwert bieten.Mit über 500.000 Downloads im Google Play Store und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 Sternen gehört die App zu den beliebtesten Schnäppchenjäger Plattformen in Deutschland.Pressekontakt:Fr. Kunkel 017660067004Original-Content von: impulsQ GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152549/5012330