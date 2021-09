Original-Research: ERWE Immobilien AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ERWE Immobilien AG



Unternehmen: ERWE Immobilien AG

ISIN: DE000A1X3WX6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.09.2021

Kursziel: 4,25

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese



Spürbare Fortschritte bei Bestands- und Entwicklungsprojekten - anhaltende Covid-Beschränkungen belasten jedoch weiterhin



ERWE hat jüngst H1-Zahlen vorgelegt, welche die von uns antizipierte Erholung im Gewerbeimmobiliensektor und den zunehmenden Erfolg von Mischnutzungskonzepten widerspiegeln. So konnte das Unternehmen trotz eines Covid-bedingt herausfordernden Marktumfelds die Mieterlöse erneut deutlich steigern. Darüber hinaus vermeldete ERWE erfreuliche Fortschritte bei Bestands- und Entwicklungsprojekten.



Aufgrund des gewachsenen Immobilienbestands durch Objektübernahmen im Laufe des vorherigen Geschäftsjahres konnte ERWE in Q2 die Bruttoerlöse aus Immobilienwirtschaft um 64,4% yoy auf 3,65 Mio. Euro (H1/20: 2,22 Mio. Euro) spürbar erhöhen. Dies erachten wir vor dem Hintergrund der vollständigen Flächenöffnungen der Bestandsobjekte erst per Juni als bemerkenswert. Nach Abzug der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien sowie sonstiger operativer Kosten betrug das EBIT rund 0,73 Mio. Euro. Die große Diskrepanz zum Vorjahreswert (H1/20: 5,96 Mio. Euro) basiert im Wesentlichen auf einem geringeren Bewertungsergebnis angesichts ausgebliebener Ankäufe in H1/21 und fehlender Neubewertungen des Immobilienbestands. Bereinigt um diese Effekte hätte das Vorjahresergebnis bei -2,17 Mio. Euro gelegen, sodass ERWE mit dem diesjährigen Break-Even-Niveau in dieser Hinsicht bereits eine spürbare Verbesserung erzielen konnte. Jedoch ergibt sich insgesamt durch erhöhte Finanzaufwendungen (+13,4% yoy) dennoch ein erwartungsgemäß rückläufiges, negatives Konzernergebnis in Höhe von -2,83 Mio. Euro (H1/20: 5,56 Mio. Euro). Aufgrund der Ergebnisverrechnung im Eigenkapital reduzierte sich infolgedessen der NRV pro Aktie von 4,87 auf 4,75 Euro.

In Anbetracht der überschaubaren liquiden Mittel von 2,23 Mio. Euro per Ende H1 vollzog ERWE nach Abschluss der Berichtsperiode im Juli eine 10%-ige Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von knapp 5,5 Mio. Euro (Platzierungspreis: 3,30 Euro; ausgegebene Aktien: 1,656 Mio. Stück). Damit sichert sich das Unternehmen Liquidität zur Finanzierung von neuen Akquisitionen bzw. der Repositionierung von Entwicklungsobjekten. Neben dem Ankeraktionär Elbstein AG hat sich auch das Management in signifikanter Höhe an der Kapitalerhöhung beteiligt, was u.E. die Überzeugung vom nachhaltigen Erfolg des Geschäftsmodells unterstreicht. Da die Transaktion jedoch erst nach dem H1-Stichtag erfolgte, haben wir die Kapitalerhöhung noch nicht in unseren Schätzungen reflektiert.



Dank der gestärkten Kapitalbasis gehen wir für die kommenden Monate von weiteren operativen Fortschritten aus. Bereits die zunehmenden gesellschaftlichen Lockerungen seit Mai dieses Jahres haben zu einer spürbaren Erholung beigetragen. Auch das während der Pandemie verhaltene Interesse an den noch zu vermietenden Flächen ist nach Angaben des Vorstands zurückgekehrt. So bahnt sich bspw. im LICHTHOF Lübeck ein Vertragsabschluss mit einem Innenausstatter an. In der Postgalerie in Speyer konnten zudem Mietflächen an eine Augenklinik übergeben werden. Wir sind daher zuversichtlich, dass die für das laufende Geschäftsjahr avisierte Steigerung der Erträge um etwa 40% gut erreichbar ist. Dies würde Bruttoerlösen zwischen 7,8 und 8,5 Mio. Euro entsprechen.

Fazit: Wir erachten die Positionierung von ERWE in einem zukunftsträchtigen Marktumfeld weiterhin als aussichtsreich. Die operativen Fortschritte dürften im Zusammenspiel mit den zunehmenden Lockerungen in den kommenden Monaten zu positivem Newsflow führen. In Folge des leicht reduzierten NRV senken wir unser Kursziel auf 4,25 Euro (zuvor: 4,35 Euro) und bestätigen die Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



