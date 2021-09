Während sich die Aktien von BioNTech und Moderna immer noch in einer Konsolidierungsphase befinden, geben zwei andere hochinteressante Player aus dem Sektor Gas: Valneva und der Partner Dynavax. Das spielt dem Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR in die Karten, in dem die beiden exotischeren Impfstoff-Werte mittlerweile eine hohe Gewichtung einnehmen.Ohne Neuigkeiten von Unternehmensseite legt die Aktie von Valneva zur Stunde um rund zehn Prozent zu. Am Dienstag (07. September) nimmt das Unternehmen ...

