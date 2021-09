von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Mit dem Ökostrom bewege sich RWE in einem starken Wachstumsmarkt. Viele Investoren sprächen sich dafür aus, Gewinne bevorzugt in den Ausbau des Geschäfts zu investieren, sagte Krebber, auch um Änderungen bei Ausschüttung von Gewinnen anzudeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...