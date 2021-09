Mit dem autonomen Fahren steigen die Aufgaben der Software im Fahrzeug um ein Vielfaches. Nicht nur in höherer Komplexität, sondern auch in kürzeren Zyklen muss sie entwickelt werden. Anwender können Funktionen mittels Modellentwicklung prüfen und absichern. "Autonomous mobility is coming - faster than you think": die Quintessenz einer aktuellen Studie der Roland Berger Unternehmensberatung. 2030 wird es in Europa Prognosen zufolge etwa 17 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...