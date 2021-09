Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld ist weiterhin günstig und in dieser Woche könnten sich weitere Emittenten an den Markt wagen, wenngleich die EZB-Ratssitzung am Donnerstag für eine gewisse Verunsicherung sorgt, so die Analysten der Helaba.Die letzten Emissionen seien aber gut aufgenommen worden. Zwar sei der ITRAXX Senior Financials zuletzt etwas gestiegen, mit Werten unterhalb der 52er Marke liege er aber noch auf niedrigem Niveau. Demgegenüber sei am Sekundärmarkt eine leichte Ausweitungstendenz zu beobachten, was wohl auch dem erhöhten Angebot geschuldet sein dürfte. ...

