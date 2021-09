... höheren Kursziel aus dem Hause GOLDMAN SACHS angetrieben. Die Aktie des Laborbetreibers wurde zuvor mit 21,90 € angesetzt, nun lautet das Ziel 23,30 €. Hintergrund ist die Pandemie (weiterhin hoher Testbedarf) sowie ein Kennzahlenvergleich mit SONIC HEALTHCARE.



Das in etwa vergleichbare australische Unternehmen betreibt Labore auch in Nordamerika, Europa, Asien. Die Aktie von SONIC HEALTHCARE hat sich in zehn Jahren etwa verdreifacht, sie notiert zurzeit rund 50 % über ihrem Niveau vor Ausbruch der Pandemie.



Die SYNLAB-Aktie startete Ende April bei 18,00 € (Abgabepreis und erster Kurs), aktuell + 3,3 % auf 21,21 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



