Die Renditen könnten weit stärker abgesenkt werden als es die Bundesnetzagentur vorsieht, zeigt die Untersuchung eines Volkswirts der Universität Lüneburg im Auftrag von Lichtblick und Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Stromverbraucher würden so in den nächsten Jahren um insgesamt zwei Milliarden Euro entlastet.Angesichts der niedrigen Marktzinsen will die Bundesnetzagentur die staatlich festgelegten Garantierenditen für Netzbetreiber bei Neuanlagen ab 2024 von heute 6,91 Prozent auf 4,59 Prozent senken. Doch da ist noch mehr drin, zeigt ein Gutachten von Thomas Wein, Professor für Volkswirtschaftslehre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...