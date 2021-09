(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 06.09.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade gingen uneinheitlich ins verlängerte Wochenende. Im deutschen Handel klettern Wacker Chemie und KWS Saat. Weizen und Sojabohnen zeigten sich am Freitag etwas fester. Die Marktteilnehmer sind hier nach den jüngsten Verlusten wieder eingestiegen. Zudem wollte man sich vor dem langen Wochenende eher vorsichtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...