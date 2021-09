Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der erhöhten Inflation steigt der Druck auf den EZB-Rat, so die Analysten der Helaba.Größere Entscheidungen seien allerdings nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte Gelassenheit demonstriert werden.Der EZB-Rat melde sich am 9. September aus der Sommerpause zurück und müsse konstatieren, dass in der Zwischenzeit die Inflation im Euroraum mit 3% auf den höchsten Stand seit rund zehn Jahren geklettert sei. Eine Auswirkung werde dies relativ sicher haben: Die Inflationsprojektionen der EZB für dieses Jahr dürften deutlich angehoben werden (bisheriger Wert: 1,9%), was jedoch eher eine Fußnote darstelle. ...

