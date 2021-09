Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds und SSA-Anleihen ist recht ermutigend aus der Sommerpause heraus gestartet, so die Analysten der DekaBank.Die Nachfrage in diesem Marktsegment sei stark und trotz sehr niedriger Neuemissionsprämien würden die Anleihen deutlich überzeichnet. Auch die EZB bleibe bemüht, ihr Covered Bond-Portfolio weiter aufzubauen. Sie habe in den Sommermonaten trotz der sehr dünnen Liquidität ihre wöchentlichen Nettokäufe gegenüber der ersten Jahreshälfte etwas steigern können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...