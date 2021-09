DGAP-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

SMA Solar Technology AG: SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose an



06.09.2021

SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose an

Niestetal, 6. September 2021 - Aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen passt der Vorstand der SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S9) die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 an. Die gegenwärtig die gesamte Elektronik-Industrie treffende Unterversorgung mit elektronischen Bauteilen hat sich aufgrund neuester Abkündigungen von fest zugesagten Liefermengen wider Erwarten kurzfristig auch für die SMA deutlich verschärft. Zudem haben sich Kundenprojekte in das Folgejahr verschoben. Zwar geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass die Umsätze des 2. Halbjahres über denen des ersten Halbjahres liegen werden. Jedoch werden diese nach Einschätzung des Vorstandes unter dem zuletzt prognostizierten Niveau bleiben.

Der Vorstand erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 980 bis 1030 Mio. Euro (zuvor 1075 bis 1175 Mio. Euro). Infolge des geringeren Umsatzes verändert sich auch die Erwartung für das Ergebnis im Geschäftsjahr. Der Vorstand geht nunmehr davon aus, 2021 50 bis 65 Mio. Euro EBITDA (zuvor 75 bis 95. Mio. Euro) zu erwirtschaften. Die mittelfristig sehr guten Geschäftsaussichten für die SMA haben sich nach Einschätzung des Vorstands nicht verändert.





Über SMA

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab. Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet.





