Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag fiel in der Tat grottenschlecht aus. Doch die Börsen nahmen dies gelassen zur Kenntnis. Die Technologiebörse Nasdaq erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Ja, schlechte Nachrichten sind derzeit gute Nachrichten, denn damit einher geht der fehlende Spielraum für die Notenbanken, ihre lockere Geldpolitik zurückzufahren. Somit werden die Aktienmärkte weiterhin regelrecht in Liquidität gebadet. In dieser Woche tagt nun die EZB. Auch hier ist kaum mit einem Störfeuer zu rechnen. Über die wichtigsten Termine der Woche setzen Euch heute wie gewohnt unsere beiden Experten Mick und Jürgen in Kenntnis. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.