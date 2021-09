Nicht Freude am Fahren, sondern Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist der neue Fokus von BMW. Die EV-Produktion soll in dieser Dekade erheblich ausgeweitet werden, aber der Verbrennermotor bleibt weiterhin im Programm.Anlässlich der IAA stellt BMW (DE0005190003) sein Nachhaltigkeitskonzept in den Mittelpunkt. Die Münchener sehen den Rohstoffkreislauf als essenziell an, um die eigene Unabhängigkeit zu wahren. Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, stellt man auf der IAA den BMW i Vision Circular vor, der den Einsatz von erneuerbaren Rohstoffen maximiert und ...

