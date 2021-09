Der chinesische Autokonzern bzw. seine Marke WEY beliefert ab 2022 den deutschen Markt mit dem SUV Coffee 01. Bestellungen für das Hybridfahrzeug werden ab Ende 2021 angenommen.



Im Verbrenner-Modus hat das Auto neun Automatik-Gänge und 203 PS (150 kW). Zwei Elektroantriebe mit 150 bzw. 184 PS kommen hinzu. Rein elektrische Reichweite: 150 km.



GREAT WALL wird ab 2020 auch ein reines Elektrofahrzeug der Marke ausliefern: Der Ora Cat ist dann in ausgewählten (noch nicht benannten) europäischen Märkten erhältlich. Anfang 2022 launcht GREAT WALL in München das "Brand Experience Center".



Die Fahrzeuge einiger chinesischer Konkurrenten wie NIO, XPENG und BYD sind in Europa bereits erhältlich. Die Aktien von GREAT WALL MOTOR und wichtiger Konkurrenten (BYD, GEELY, NIO) liegen auf Sicht von 5 Jahren etwa gleichauf. Auf Basis der Euro-Kurse haben sich die Kurse jeweils etwa verdreifacht; im Vergleich dazu blieben insbesondere die Titel von Daimler, BMW an der Startlinie zurück.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



