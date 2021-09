Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier der Porsche Holding. Das Unternehmen steigt bald als einer der 10 Neulinge in den DAX auf. Die Deutsche Börse hatte am Freitagabend bekannt gegeben, wie der DAX ab 20. September zusammengesetzt sein wird. Die auffälligste Veränderung: Der DAX wird von 30 auf 40 Konzerne aufgestockt. Bei den Verkäufen steht BioNTech an 2. Stelle. In den USA kann die Vergabe von Corona-Auffrischungsimpfungen womöglich nicht wie ursprünglich geplant anlaufen.