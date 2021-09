Volksbanken und El Salvador: Was den Bitcoin-Kurs treibt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Volksbank Debit Mastercard und ... » PIR-News: Erste Group, RBI, Andritz, ... Volksbanken und El Salvador: Was den Bitcoin-Kurs treibt Auch die Fondsgesellschaft der Volksbanken will jetzt mehr in Bitcoin investieren, wenngleich maßvoll. Seinen jüngsten Kursanstieg hat die Krypto-Anlage aber El Salvador zu verdanken.

Den vollständigen Artikel lesen ...