Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EVN -0,82% auf 24,3, davor 5 Tage im Plus (12,39% Zuwachs von 21,8 auf 24,5), Erste Group -0,11% auf 34,83, davor 4 Tage im Plus (4,21% Zuwachs von 33,46 auf 34,87), RBI 0% auf 20,94, davor 4 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 20,18 auf 20,94), Marinomed Biotech -0,43% auf 115,5, davor 3 Tage im Plus (5,45% Zuwachs von 110 auf 116), Strabag -0,49% auf 40,65, davor 3 Tage im Plus (6,1% Zuwachs von 38,5 auf 40,85), Bawag +0,6% auf 50,7, davor 3 Tage im Minus (-0,98% Verlust von 50,9 auf 50,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:FACC 9,57 (MA100: 8,97, xU, davor 49 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:FACC 9,57 (MA200: 9,07, xU, davor 34 Tage unter dem MA200). ATX TR Folgende Veränderungen im ...

