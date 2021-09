Bitcoin, Ether und Co bleiben weiter gefragt. Mittlerweile notiert der Bitcoin Kurs bei über 51.900 Dollar pro Einheit und damit so hoch wie zuletzt seit Mitte Mai. Für weiteren Rückenwind sorgt die heranrückende Einführung des Bitcoin-Gesetzes in El Salvador. Auch die Aussicht auf weiterhin viel "billiges Geld" durch die US-Fed stützt die Kurse.

