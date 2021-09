Die Pierer Mobility AG investiert 20 Mio. Euro in ein 7.780 m2 großes Kompetenzzentrum für E-Mobilität. Diese hochmoderne Einrichtung wird 150 Mitarbeitern Platz bieten und neben dem innovativen Kiska Designstudio in Anif bei Salzburg/ Österreich, angesiedelt sein. Zudem werden alle auf Elektromobilität fokussierten F&E-Aktivitäten durch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft - die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH (KTM F&E GmbH) - gebündelt und ausgebaut, um den rasanten Entwicklungsfortschritt zu gewährleisten. Die KTM F&E GmbH hat als erste Initiative am Freitag, den 3. September 2021, den Konsortialvertrag über tauschbare Akkumulatoren für Motorräder mit Honda Motor Co. Ltd, Yamaha Motor Co. Ltd ...

