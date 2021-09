TAGESVORSCHAU: Termine am 07. September 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. September

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 GBR: Moody?s Pressecall anlässlich des Rückversicherer-Branchentreffens 12:00 DEU: Deutsche Telekom Digital X Pressegespräch

13:30 DEU: Lufthansa-Tochter Eurowings Pk mit Chef Jens Bischof 14:00 DEU: Munich Re Pk anlässlich des des Rückversicherer-Branchentreffens 16:30 GBR: Fitch Global Reinsurance Outlook Briefing anlässlich des Rückversicherer-Branchentreffens DEU: Beginn der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility 2021) (bis 12.9.) 09.30h Gesprächsrunde Dekarbonisierung als Chance mit VW-Chef Diess 10.00h Porsche/Rimac Pk

10.30h Transformation der Mobilität - Dekarbonisierung mit Daimler-Chef Källenius und Lufthansa-Chef Spohr 14.30h Eröffnungsfeier mit Kanzlerin Merkel, anschließend Messerundgang TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 08/21

06:30 AST: Notenbank-Entscheidung

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/21

11:00 GRC: BIP Q2/21

11:00 EUR: BIP Q2/21 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - voraussichtlich letzte Sitzung der Wahlperiode + Dreitstündige Debatte zur Situation in Deutschland

